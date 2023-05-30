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Başkan Yaman, mesire alanında inceleme yaptı

Başkan Yaman, mesire alanında inceleme yaptı

Yaşam Haberleri

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Belde Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü mesire alanında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yaman, alanın en kısa zamanda tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede yapılan mesire alanında inceleme yaptı.

Başkan Yaman, İnişdibi mevkiinde yapılan parselasyon çalışması ile birlikte ailelerin gün boyu vakit geçirebileceği mesire alanının çalışmalarına başladığını duyurdu. Yetkililer ile birlikte alanda inceleme yapan Başkan Yaman, "İçinde yürüyüş alanları, çocuklarımızın eğlenecekleri oyun parkı gibi etkinlik alanlarının yanında kamelyaların olduğu mesire alanımız en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Yaman İnişdibi Bayırköy Bilecik Yaşam Haberler

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