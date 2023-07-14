Başkan Çerçioğlu, yeğeninin nikahını kıydı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeğeni Halil Kahyaoğulları, Kuşadası'nda gerçekleştirilen törenle dünya evine girerken, genç çiftin nikahını Başkan Özlem Çerçioğlu kıydı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 2011 yılında vefat eden abisi Erdal Kahyaoğulları'nın oğlu Halil Kahyaoğulları, Kuşadası'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Esma ve Adem Ahmetçik çiftinin kızı Gülsevim Ahmetçik ile hayatını birleştiren Sevcihan Kojuk ve Erdal Kahyaoğulları çiftinin oğlu Halil Kahyaoğulları'nı düzenlenen düğün töreninde, aileleri, akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı.

"Başkan Çerçioğlu yeğenin nikahını kıydı"

Genç çiftçi mutlu gününde yalnız bırakmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeğenin nikahını kıyarak mutluluklar diledi. Nikah merasimi sırasında gelinin yüksek sesle "evet" demesinin ardından Başkan Çerçioğlu, "Halil, senin işin zor" diyerek espri yapması ise davetlileri güldürdü.

Nikah merasiminin tamamlanmasının ardından Başkan Çerçioğlu, evlilik cüzdanını genç çifte vermesi için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e takdim etti. Halil Kahyaoğulları'nın nikah şahitliğini yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Allah bir yastıkta kocatsın" diyerek, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen genç çift, nikah merasiminin ardından tebrikleri kabul etti.

Dans gösterileri ile devam eden görkemli düğünde genç çift, sevdikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ederek, doyasıya eğlendi.