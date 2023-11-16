- Başkan Akman'dan kilim ve halı dokuma kursuna ziyaret

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçedeki dezavantajlı kadınlara yönelik açtığı 'Kilim ve Halı Dokuma Kursu'nu ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

Tuşba Belediyesi tarafından ilçedeki dezavantajlı kadınlara yönelik açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Açılan kurslarda bir yandan meslek sahibi olan kadınlar, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kursları bir bir ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, burada eğitim gören kadınlara başarılar diledi. Amaçlarının vatandaşlara katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Van evlerindeki kurslarımız devam ediyor. Burada malzemeleri belediye olarak biz temin ediyoruz. Kursiyerlerimizde bu malzemeleri dokuyarak ailelerine destekte bulunuyorlar. Amacımız vatandaşlara katkıda bulunmaktır. Halk eğitim merkezi işbirliği çerçevesinde üretilen bu kilim ve halılar, ihtiyaç halinde hem belediyemizde kullanılıyor hem de kursiyerlerimiz tarafından satılarak aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

Usta öğretici Leyla Bulum ise gelen kadınların meslek sahibi olduğunu ifade ederek, "Kadınlar evde boş durup ta zamanlarını öldürmemeye çalışıyorlar. Gelip burada hem zamanlarını geçiriyorlar hem sosyalleşiyorlar. Onlarda memnun bizde memnunuz. Kurs bitiminde de isterlerse evlerinde sipariş alıp üretim yapabiliyorlar ben bu anlamda Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise daha önce zamanlarının evde boş geçtiğini belirterek, açılan kurslar sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söylediler.

Konuşmaların ardından Van evlerinde devam eden sedef atölyesini de gezen Başkan Akman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(ATL-ŞAK-Y)