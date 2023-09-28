Başiskele'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedye ile yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ambulansa taşındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi Ortadil mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı ilerleyen Hasan Sakarya (35) idaresindeki 41 ADH 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından da şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobili gören çevredeki sürücüler durumu 112'ye Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, sedye yardımıyla yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ambulansa taşındı. Hasan Sakarya, daha sonra ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sakarya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)