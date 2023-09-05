Başiskele'de incir ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, incir ağacına çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.