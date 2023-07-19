Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran Hizmete Açıldı

Başiskele Belediyesi, Başiskele Sahili'ne yeni bir sosyal tesis olan Antik Köfte Kafe & Restoran'ı hizmete açtı. Uygun fiyat tarifesiyle vatandaşların yeni lezzet durağı olacak olan tesis, kafe hizmeti de sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesine sahip olan tesis, kahvaltı menüsü de bulundurmaktadır. Ayrıca, çeşitli etkinlik ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacaktır.

Başiskele Belediyesi, Başiskele Sahili'ne yeni bir sosyal tesis kazandırdı. Uygun fiyat tarifesinin uygulanacağı tesis, vatandaşların yeni lezzet durağı olacak.

Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran vatandaşların hizmetine açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş'nin bir markası olan Antik Köfte'nin lezzetli yemekleri, Başiskele'de de vatandaşları bekliyor. Uygun fiyat tarifesiyle vatandaşların yeni lezzet durağı olacak tesis, kafe hizmeti de veriyor. Geniş ürün yelpazesine sahip Başiskele'nin yeni cazibe merkezinde soğuk-sıcak içecekler, aperatif lezzetler, pasta ve tatlılar, koyu muhabbetler eşliğinde yenilmeye ve içilmeye başlandı.

Kahvaltı menüsü de bulunan Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran, her gün sabah saat 08.00'den gece saat 00.00'a kadar vatandaşlara hizmet verecek. Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran, birçok etkinlik ve organizasyona da ev sahipliği yapacak. - KOCAELİ