Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan koyun ağılına giren biri rottweiler cinsi 2 köpek, çok sayıda keçi ve koyunu yaraladı. Çipleri olmayan köpeklerin sahibi bulunamadı.

Başıboş köpekler koyun ağılına saldırdı

Sabah ağıla gelen üretici, biri Rottweiler cinsi 2 köpeğin parçaladığı koyunları görünce neye uğradığını şaşırdı

Çipleri olmayan köpeklerin sahibi bulunamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan koyun ağılına giren biri rottweiler cinsi 2 köpek, çok sayıda keçi ve koyunu yaraladı. Sahiplerinin gelmesiyle köpeklerden kurtulan keçi ve koyunlardan 1 tanesi hemen kesilirken, diğerlerinin kesilip kesilmeyeceğine veteriner karar verecek.Sabah ağıla geldiğinde şoka uğradığını belirten Hasan Ali Yiğit "Hayvanlarım bağırıp koşuşturuyordu. Baktığımda 2 Pitbulun saldırdığını gördüm. Kapıyı açmamla keçi ve koyunlarım ağıldan dışarı kaçıştı" dedi. Hayvanlarla birlikte dışarı kaçan Pitbul, içeride kalan Pitbulu beklerken, hayvan barınağından gelen görevliler Pitbulları yakalayıp barınağa götürdü.Barınak görevlilerinin cihazla yaptıkları kontrolde, pitbulların ciplerinin olmadığı, bundan dolayı kime ait olduğunun belirlenemeyeceği bildirildi.

Sabah Sorgun Mahallesi Herdford Caddesine koyun ve keçilerinin bulunduğu ağıla gelen Hasan ali Yiğit kötü bir sürprizle karşılaştı. Ağıldaki hayvanlarının kaçıştıklarını gören Hasan Ali Yiğit, içeride 2 tane iri yapılı köpeği görünce ağılın kapısını açtı. Ağılın kapısının açılmasıyla birlikte birçoğu kanlar içerisinde tüm keçi ve koyunlar korkuyla ağıldan dışarı kaçtılar. Koyun ve keçilerle birlikte köpeklerden bir tanesi de ağıldan dışarı çıkarken, diğer köpek çıkmadan ağılın kapısını kapattı.

Hemen polisi aradı

Keci ve koyunların sahibi Hasan Ali Yiğit, hayvanlarını güvenceye aldıktan sonra hemen polis, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tarım İlçe Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve Manavgat Belediyesi hayvan barınağı görevlileri gelirken, barınağın dışındaki ve içerisindeki köpekler kısa sürede yakalanarak barınağa ait araçla hayvan barınağına götürüldü. Görevlilerin cihazla yaptığı kontrollerde köpeklerin her ikisinde de cip olmadığı belirlenirken, cip olmadığı için kime ait olduğu da belirlenemedi.