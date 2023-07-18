Aydın'ın Efeler ilçesinde en işlek cadde ve bulvarlarda saatlerce dolaşan sahipsiz eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Araç sürücüleri gördükleri manzara karşısında şaşırırken, kaza yapmamak için kontrollü şekilde eşeğin yanından geçtiler. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve eşek yakalanarak muhafaza altına alındı.

Başıboş eşek, araç sürücülerine zor anlar yaşattı

AYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinde en işlek cadde ve bulvarlarda saatlerce dolaşan sahipsiz eşek, sürücülere zor anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde hem yaya hem de araç trafiğinin en yoğun olduğu yerlerde gezen ve nereden geldiği bilinmeyen sahipsiz eşek araç trafiğini tehlikeye attı. Araç sürücüleri gördükleri manzara karşısında şaşırırken, kaza yapmamak için kontrollü şekilde eşeğin yanından geçtiler. Kent genelinde saatlerce dolaşan eşeği gören kimi vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşeği görüntülerken, kimileri de hayvanın kendilerine ürküp zarar verebileceğini düşünerek bölgeden uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Eşeğin en son görüldüğü yere gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri eşeği yakalayarak muhafaza altına alarak barınağa götürdü