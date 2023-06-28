Başakşehir ve Sultangazi'de Kaçan Kurbanlıklar Yakalandı

Kurban Bayramı dolayısıyla Başakşehir ve Sultangazi'de kaçan kurbanlıkları yakalamak için sahipleri ve çevredeki vatandaşlar uzun süre uğraştı. Bir dükkana giren kurbanlık daha sonra yakalandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Başakşehir'de bulunan Bağcılar- Güngören Sanayi Sitesi'nde bağlı bulunan bir dana kesim için götürüleceği sırada iplerinden kurtulup kaçtı. Kurban sahipleri ve çevredeki vatandaşlar danayı yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Bir dükkana giren kurbanlık daha sonra yakalandı. Sultangazi'de de benzer görüntüler vardı. Kaçan kurbanlıklar uzun uğraşlar sonunda yakalanabildi.