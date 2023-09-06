Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde Sel Felaketi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanesi su baskınına uğradı. Vatandaşlar panik yaşarken, bir kedi ise kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR MİLLET KIRAATHANESİ'NDE MAHSUR KALDILAR (toplu görüntü)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni de su bastı. İçeride bulunan vatandaşlar, aniden bastıran sel sularında panik yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Kütüphane bahçesinde mahsur kalan kediyi ise oradaki bir vatandaş kurtardı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Sel baskınlarının olduğu adreslerden biri de Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Aşırı yağmur nedeniyle bir anda kütüphanenin içerisini su bastı. Bu sırada kıraathanede olanlar panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Bahçede mahsur kalan bir kedi ise orada bulunan vatandaş tarafından kurtarıldı. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan vatandaş kucağında daha güvenli bir yere götürerek bıraktı. Ayrıca İSKİ ekipleri millet kıraathanesine gelerek suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERASINDA

Yağmur sularının dolmasıyla birlikte içeride bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İçeride yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriyi su bastığı vatandaşların ise panik içinde dışarıya çıkmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kıraathanenin tavanındaki dekorların düştüğü görülüyor.