Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sağanak yağış sonrası hasar

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağışın ardından su altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gün ağarmasıyla birlikte hasar da ortaya çıktı.

İstanbul'un kuzeyinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, birçok yerde su baskınlarına sebep oldu. Selin bastığı yerlerden biri olan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çok sayıda kişi de mahsur kaldı. Mahsur kalanlar çevredekilerin ve itfaiyenin yardımlarıyla kurtarılırken kıraathanedeki hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kıraathanede masa ve sandalyelerin tamamı ıslanırken öğrencilerin ders çalıştığı yerlerde ise yoğun su birikintileri olduğu görüldü. Ayrıca kıraathanenin yakınındaki bir sitenin bodrum katının da sular altında kaldığı görüldü. Sitedeki iş yerlerinin çalışanları bodrumdaki suların tahliye edilmesini beklerken kıraathanede ise temizlik çalışmaları başladı.