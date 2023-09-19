Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü devrildi

Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen İETT otobüsü devrildi

İSTANBULBaşakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.