Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü devrildi
Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Başakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen İETT otobüsü devrildi
İSTANBULBaşakşehir Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam