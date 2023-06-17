Başakşehir'de Hayırsever Desteğiyle Taziye Evi ve Kreş Yapılıyor

Başakşehir'de bir yandan cami inşaatlarının devam ettiğini diğer yandan da kreş ve taziye evlerinin yapıldığını söyleyen Kartoğlu, "Hayırseverlerimizin desteğiyle bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz. Camilerimiz; mahallelerimizin kalbi, şehrimizin ruhu, aziz milletimiz ve Ümmet-i Muhammed'in güvenli yuvasıdır. Bu manevi mekanları, yine güzel mekanlarla taçlandırıyoruz. Binamızı iki katlı olarak planladık. Kreşimizi 4- 6 yaş aralığındaki çocuklarımızın eğitim alacağı şekilde hazırlıyoruz. Çocuklarımız burada arkadaşlık bağlarını güçlendirip, günlerini çok daha verimli bir şekilde geçirecek" diye konuştu.

ÜST KATI TAZİYE EVİ OLACAK

Binada yemekhane, mutfak, derslik ve çok amaçlı salon da olacağını söyleyen Kartoğlu, "Binamızın üst katında yer alacak taziye evimizi erkek ve kadın bölümleri şeklinde planladık. Rabbim, bu güzel mekanların sayısını çoğaltmayı bizlere nasip etsin" dedi.