Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi sel felaketinden etkilendi

İSTANBUL'da yaşanan sel felaketinden etkilenen Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. 3 ay önce ailesinin tüm birikimiyle mobilya dükkanı açan genç girişimci Abdülkadir Uçar da selden etkilendi. Uçar, "Ben, genç bir girişimciyim. 3 ay önce varımızı yoğumuzu koyup burayı açtık. Şimdi, varımız yoğumuz gitti. Belimiz büküldü. Tahminen 3-4 ay boyunca biz burada iş yapamayacağız" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde birçok işyeri zarar gördü. Sel sularının basıncıyla işyerlerinin camları patladı, içerideki mobilya ve eşyalar su içinde kaldı. Henüz 3 ay önce ailesinin tüm birikimini harcayarak mobilya dükkanı açan 25 yaşındaki genç girişimci Abdülkadir Uçar'ın, işyeri de selden zarar gördü. Uçar'ın, sel sularının içinde kalan mobilyaları kullanılamaz hale geldi.

"TAHMİNEN 3-4 AY BOYUNCA BURADA İŞ YAPAMAYACAĞIZ"

Selde zarar gören mobilyalarını çöpe attıklarını söyleyen Uçar, "Temizlik yapılıyor. Giriş katımızdaki mobilyaları çöpe attık. Hepsi su içinde yüzüyordu. Bunlar lüks mobilyalar, suyu gördüklerinde mahvoluyorlar. Tamir edilme şansı yok, çöp oldu. 3 gündür belediye temizlik çalışması yapıyor. Biz de dün mağazamızın içini dışını yıkattık. Araba yıkatır gibi mağazayı yıkattık. Elektrik gelmedi sanırım gelse de açmayız zaten kaçak olmasın diye. Tahminen 3-4 ay boyunca biz burada iş yapamayacağız" dedi.

"VARIMIZI YOĞUMUZU KOYUP BURAYI AÇTIK"

Uçar, "25 yaşındayım. Geçen sene İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldum. Burası aile işletmemiz. Babamın desteğiyle, varımızı yoğumuzu koyup burayı açtık. Şimdi, varımız yoğumuz gitti. Destek bekliyoruz. Bizim bir suçumuz yok. Alt ve üst caddede hiçbir şey yok. Sadece burada var. Buna 'Kader' demeyelim. Sorumlusu kimse, herkes elini taşın altına koysun. Burayı 3 ay önce açtık. Ben, genç bir girişimciyim. 3 ay sonra böyle bir felaketle karşılaştık. Belimiz büküldü. Çevredeki işyerlerinin bütün pisliği buraya geldi. Duvarımız çöktü, kanallar kapandı. Bunların sorumlusu kimse, yardımcı olsunlar bize." diye konuştu.