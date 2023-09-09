Başakşehir'deki AVM'nin otoparkı sel sularıyla dolup taştı

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonucu Başakşehir'deki bir AVM'nin otoparkı suyla dolup taştı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde çok sayıda aracın zarar gördüğü görüldü.

İstanbul'da selin etkilediği ilçelerden olan Başakşehir'de bir AVM'yi su basmıştı. Suların temizlendiği AVM'nin otoparkı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çok sayıda aracın zarar gördüğü kaydedildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış, bazı ilçelerde sele neden olmuştu. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su basmıştı. Başakşehir'de bulunan Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi de selden etkilenen yerlerden olmuştu. Suların temizlenmesinin ardından otoparkı cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, birçok aracın sel nedeniyle zarar gördüğü ve üzerlerinin çamurlandığı kaydedildi. - İSTANBUL