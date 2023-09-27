Başakşehir'de tır kontrolden çıkıp yan yattı, sürücü yaralandı

Başakşehir'de sürücüsünün idaresindeki tır kontrolden çıkıp yan yattı. O anlar kameraya yansırken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Tem Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki yük dolu tır bir anda kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen tır, emniyet şeridindeki bariyere çarparak şarampole uçtu. Yan yatan tırı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkardığı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilirken, poliste kazayla ilgili çalışma başlattı. Tırın devrildiği anlar ise bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL