Başakşehir'de Sinyal Yüzünden Tartışma

Başakşehir'de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Sürücüler arasında yaşanan tartışma ve saldırma anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de "sinyal verdin vermedin" tartışmasında sinirler gerildi: O anlar kamerada

Sinyal yüzünden dakikalarca tartışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi

İSTANBUL - Başakşehir'de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirirken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi mevkiinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavşakta karşı karşıya gelen iki sürücü, sinyal yüzünden tartışmaya başladı. Taraflardan biri sinyal yakmadığını öne sürdüğü sürücüye, "Oğlum bir dahakine sinyal yak, benim canımı sıkma" diye bağırdı. Tartışmada zaman zaman sinirleri gerilen şoförler birbirine saldırmaya da çalıştı. Araya giren vatandaşlar, "Sabah sabah hiç gerek yok" diyerek sürücüleri sakinleştirdi. Her gün onlarca yol verme tartışmasının yaşandığı İstanbul'da "sinyal verdin vermedin" tartışması bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.