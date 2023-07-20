Başakşehir'de Sıcaktan Bunalan Kuş Otomobilin Üzerine Konarak Serinlemeye Çalıştı

Başakşehir'de sıcaktan bunalan bir kuş yıkanan otomobilin üzerine konarak serinlemeye çalıştı. İlginç anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Başakşehir'de sıcaktan bunalan bir kuş yıkanan otomobilin üzerine konarak serinlemeye çalıştı. İlginç anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava ilginç, görüntüleri de beraberinde oluşturdu. Başakşehir Altınşehir'de bir otomobil sürücüsü aracını yıkamak istediği esnada aracın üzerine konan bir kuş, serinlemek için suyun önünde durdu. Araç sahibine zor anlar yaşatan kuş cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kuşun suyun önüne geçerek serinlemeye çalıştığı zaman zaman da biriken suları içmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL