Başakşehir'de selin vurduğu MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde büyük zarar

İSTANBUL'u vuran selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Başakşehir'de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi'ni selin bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'u Salı günü etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından bir çok ilçede su baskınları meydana geldi. Yağışın en çok etkilediği ilçelerden Başakşehir'de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi'de selden büyük zarar gördü. Sel sularının siteye girişi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sel nedeniyle sitede bulunan bir çok iş yeri hasar gördü.