Başakşehir'de sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

Başakşehir 4. Etap Sular Vadisi'nde sel sularına kapılan bir kadının cesedi bulundu. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

BAŞAKŞEHİR'de sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Kadının cesedi çevredekiler tarafından bulunurken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Başakşehir 4. Etap Sular Vadisi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu. Sel sularında sürüklenen kadın çevredeki bir kafede bulunanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.