Başakşehir'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Başakşehir'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven ve Küçükçekmece'de yaşayan İraman Kebe'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Başakşehir'de sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yıldız Yurtseven'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenaze, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yurtseven'in ailesine teslim edildi.

Yurtseven'in için ikindi vakti Başakşehir Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki sel ile su baskınında hayatını kaybeden Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı.

Kebe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gelinmesi durumunda ailesi ya da konsolosluk görevlilerine teslim edilecek.