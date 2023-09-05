Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Sitenin Bahçesi Göle Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzeyinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bulunan bir sitenin bahçesi adeta göle döndü. Çok sayıda araç suya gömüldü.