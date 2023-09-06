Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Siteler Su Altında Kaldı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bulunan bazı sitelerin giriş katlarını su bastı. Evdeki eşyalar, sel sularının üzerinde yüzdü.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bulunan bazı sitelerin giriş katlarını su bastı. Evdeki eşyalar, sel sularının üzerinde yüzdü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Başakşehir'de bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.