Başakşehir'de sağanak yağış nedeniyle alışveriş merkezi su bastı

Başakşehir'de bir AVM'yi su bastı

İSTANBUL - Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi'ni su bastı.

Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe olumsuz etkilendi. Birçok sokak, cadde ve işyerini su bastı. Su basan yerlerden biri de Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi oldu. Alışveriş merkezinin içi suyla dolarken otoparka giriş alanı adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar AVM'de mahsur kalırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.