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Başakşehir'de Otomobilin Motor Bölümüne Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Başakşehir'de Otomobilin Motor Bölümüne Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Yaşam Haberleri

Başakşehir'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü yılanı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi ve yılan doğal ortamına bırakıldı.

BAŞAKŞEHİR'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Otomobile binen sürücü, motor kısmında yılan olduğunu farketti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü Evren 1. Oto Sanayi Sitesi'ne gitti. Yapılan tüm çabalara rağmen yılan çıkarılamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından, otomobilin motor bölümüne giren yılan çıkarıldı. Ekipler tarafından fileye konulan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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