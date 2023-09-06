Başakşehir'de Kuvvetli Yağış Sonucu Sele Kapılan Kadının Cenazesi Morga Kaldırıldı

Başakşehir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yağmur başladığı sırada bir kafede oturan kadın, sele kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.