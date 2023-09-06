Başakşehir'de Kuvvetli Yağış Sonucu Sele Kapılan Kadının Cenazesi Morga Kaldırıldı
Başakşehir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yağmur başladığı sırada bir kafede oturan kadın, sele kapıldıktan sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.
Başakşehir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yayındaki kadının cenazesi morga kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Beşinci Etap'taki Sular Vadisi'nde bir kafede oturan 57 yaşındaki Y.Y. yağmur başladığı sırada buradan çıktı.
Yağış nedeniyle oluşan sele kapılan kadın, yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesinin ardından çevredekilerce tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Y.Y'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.