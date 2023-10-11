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Başakşehir'de kapısı açık bırakılan minibüsten düşen yolcu ağır yaralandı

Başakşehir'de seyir halindeki kapısı açık minibüsten düşen bir yolcu ağır yaralandı. Yerde savrulan yolcuya diğer minibüs yolcuları yardım etti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.