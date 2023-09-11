Başakşehir'de Kamyonetin Kasa Kısmında Yangın Çıktı

Başakşehir'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasa kısmında çıkan yangın korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti.

Başakşehir'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasa kısmında yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 16.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri kamyoneti söndürmek için yoğun bir çaba harcadı. Güçlükle söndürülen kamyonette büyük çapta hasar oluştu. - İSTANBUL