Başakşehir'de Kamyon Yolu Çöktü

Başakşehir'de bir kamyonun ön tekerleği yolun çökmesiyle çukura düştü. Kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı ve belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'de kamyonun ön tekerleği yolun çökmesiyle çukura düştü. Demir sac yüklü kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye ekipleri yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Erkan Ödemiş idaresindeki 16 ALC 858 plakalı demir sac yüklü kamyon caddeden ara sokağa girmek için manevra yaptı. Kamyonun ara sokağa dönmek için durduğu sırada asfaltın bir bölümü çöktü. Çökmeyle kamyonun ön tekerleği çukura düştü. Kamyon şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin incelemelerinin ardından olay yerine vinç çağırıldı.

Çukura düşen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.Kamyonet şoförü Erkan Ödemiş "Müşterime geliyordum.Karşıdan gelen trafiğin durmasını bekledim dönüş yapacaktım. Asfalt çöktü ve aracım birden bire asfalta oturdu. Çukurun içine baktık, çukurun içi bomboş. İçerisi eski malzemelerle dolu. Dümdüz asfalttı, birdenbire düştü. Aracımda pek bir hasar yok. Aracımda bir hasar yok.Aracım vinç yardımıyla çıkarıldı. Aracım sac yüklüydü?? diye konuştu. Başakşehir Belediyesi ekipleri yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.