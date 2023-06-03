Başakşehir'de Kadınlar İçin Yeni Etkinlik Merkezi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki kadınların sosyal hayatlarına değer katacak yeni etkinlik merkezinin müjdesini verdi. Kayaşehir Millet Bahçesi'nde yapımına başlanan Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kartoğlu, üretmeye ve ilçe sakinleriyle yeniliklerde buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hayata geçirilen her projenin temelinde kadınların olduğunu vurguladı. Çalışan ve üreten kadınlar için yepyeni bir merkez hazırladıklarını söyleyen Kartoğlu, "Kayaşehir Millet Bahçemizin içerisine yaklaşık 500 metrekarelik Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi yapıyoruz. Kültür yaşam merkezlerimizde bulunan anne çocuk sınıflarımız çok sevildi.Bu sayıyı artırmak adına merkezimizde yeni anne çocuk sınıflarımız olacak. El becerilerinin gelişeceği dikiş sınıfı,damak çatlatan lezzetlerin hazırlanacağı gastronomi sınıfı bulunacak. Ayrıca güzellik ve estetik sınıfı ile ebru sınıfımız da olacak" diye konuştu.

Merkezde gerçekleştirilecek sosyal aktivitelerle kadınların ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanacağını belirten Kartoğlu, "Merkezimizde hem kaliteli hem de eğitici vakit geçirilecekler. Bizim işimiz de gücümüz de Başakşehirli. Üretmeye, komşularımla yeniliklerde buluşmaya devam edeceğiz" dedi.