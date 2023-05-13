Başakşehir'de İnşaat İşçisi İskeleden Düştü

Başakşehir'deki inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki iskeleden beton zemine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'de inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki iskeleden beton zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin vinçle çıkardığı yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar-Güngören Sanayi sitesi içinde meydana geldi. İnşaat işçisi Ömer Kasırga çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İSKELE YÖNTEMİYLE TAŞINDI