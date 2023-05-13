Başakşehir'de İnşaat İşçisi İskeleden Düştü

BAŞAKŞEHİR'de inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki iskeleden beton zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin vinçle çıkardığı yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar-Güngören Sanayi sitesi içinde meydana geldi. İnşaat işçisi Ömer Kasırga çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İSKELE YÖNTEMİYLE TAŞINDI

Olayın meydana geldiği caddede esnaf olan İdil Gaye, "Biz ambulansla beraber siteye giriş yaptık, sorduğumda da iskeleden birinin düştüğünü söylediler. Ambulanstakiler çıkartamıyordu yaralıyı o yüzden itfaiye çağırdılar. Kişinin sağlık durumunu sorduğumda da iyi olduğunu söylediler" diye konuştu.