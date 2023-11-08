Başakşehir'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Başakşehir'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İETT durağının önünde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.