Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: 5 yaralı

Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Kaza, 15.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından kayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Trafik geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otobüste bulunan yolcuların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza anı ve yaralıların vatandaşlar tarafından çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı. Öt yandan bir kedinin ezilmekten kılpayı kurtulduğu anlarda kameraya yansıdı.

"YOKUŞ ÇIKAMADI"

Olayı gören ve yaralıları çıkarmaya çalıştığını söyleyen Kazım Akçaova, "Yukarı doğru çıkan otobüs, yokuş çıkamadı, direğe çarparak yan yattı. Kazada 10 kişiye yakın yaralılar vardı. Camları çıkararak yaralıları ambulanslar ile hastaneye gönderdik. Rampa olduğu için otobüs çıkamıyor." dedi.