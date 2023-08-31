Başakşehir'de Cip Kazası: 2 Yaralı

Kaza, 13.45 sıralarında Başak Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aktaş yönetimindeki 34 MKN 44 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Fikret Bozan yönetimindeki 34 FOP 566 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, kamyonet ile alt geçit duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan Yusuf Aktaş'ı sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Aktaş ve kamyonet sürücüsü Fikret Bozan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Aktaş'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam