Başakşehir'de Camiye Giren Köpek Tedirginlik Yarattı

Başakşehir Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı sırasında bir köpek camiye girdi ve namaz kılanları tedirgin etti. Köpeğin uzaklaşmasının ardından cemaat yeniden namaza durdu.

Başakşehir'de, cemaatle namaz kılanlar, camiye giren köpek yüzünden zor anlar yaşadı.

Başakşehir Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı kılındığı sırada bir köpek camiye girdi.

Saf tutanların etrafında bir süre dolaşan köpek, namaz kılanların önüne yattı.

Bunu fark eden bazı kişiler yaşadığı tedirginlikle yer değiştirirken bazıları ise korkup namazını bozdu.

Bu sırada henüz namaza durmayan bir genç, plastik tabureyle hafifçe ittiği köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Köpeğin namaz alanından uzaklaşmasının ardından cemaat yeniden namaza durdu.

Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.