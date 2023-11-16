Başakşehir'de Beton Mikserinden Yola Çimento Döküldü

Başakşehir'de seyir halindeki beton mikserinden yola çimento dökülürken, durumu fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Başakşehir'de seyir halindeki beton mikserinden yola çimento dökülürken, durumu fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Başakşehir Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen beton mikserinden asfalt yola çimento dökülmeye başladı. Durumu fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, yaşananlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL