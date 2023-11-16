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Başakşehir'de beton mikseri sürücüsü trafiğin ortasında yola böyle çimento döktü

Başakşehir'de bir beton mikseri sürücüsünün trafikteyken yola çimento döktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Başakşehir Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen bir beton mikseri sürücüsü, asfaltlı yola çimento dökmeye başladı. Sürücü ışıklardan yoluna devam ettiği sırada da çimento dökmeye devam etti. Durumu fark eden diğer araç sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.