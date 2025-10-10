Başakşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Yeni Merkez Açılışı

Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, -BAŞAKŞEHİR'de 'Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi' ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her bir vatandaşımıza sahip çıkmak, büyüğüyle, küçüğüyle ailelerle beraber vakit geçirebileceği ortamları oluşturmak gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Aile yılında her bir vatandaşımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

Çam ve Sakura Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan 'Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi' ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirliler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından protokol üyelerince merkezlerin açılış kurdelesi kesildi. Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'ni gezen Bakan Göktaş vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'ni ziyaret eden Göktaş burada kadınlarla pasta yaparak sohbet etti.

'BÜYÜKLERİMİZE HER DAİM SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Ailelerimizin hem en kadim medeniyetimizin değerli yapısı olan ailemize sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Biz dün bugün, yarın olduğu gibi ailelerimize, büyüklerimize sahip çıkmaya, kadınlarla beraber bir ekosistemi oluşturmaya, aile ekosistemi oluşturmaya devam edeceğiz. Nihayetinde aileyi güçlendiren, ailenin her bir ferdine gerekli öneme sarf etmek boynumuzun borcu. Kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, genciyle, çocuğuyla beraber bir şehir inşa etmekte aile yılına özgü güzel çalışmalardan bir tanesi. Nihayetinde bugün Bizim Çınarlar Yaşam Bakım Merkezi'miz gerçekten gençlerimizin, büyüklerimizin güzel vakit geçirdiği, sosyalleşebileceği aynı zamanda yaşam becerileri kazandığı çok güzel mekanlar. Kadınların yaşam becerilerinin güçlendirilmesi, sosyalleşebilecekleri alanların da oluşturulması hem mesleki hem kişisel gelişimlerine yönelik çok özel projeler de Başakşehir gerçekten bizim gururumuz. Sosyal belediyecilik tam da bu demektir. Her bir vatandaşımıza sahip çıkmak, büyüğüyle, küçüğüyle ailelerle beraber vakit geçirebileceği ortamları oluşturmak gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Aile yılında her bir vatandaşımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. Büyüklerimize her daim sahip çıkacağız" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ SAYISIMIZ YÜZDE 11'

Nüfusun yaşlandığını belirten Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz çok kıymetli Başakşehirliler yaşlanıyoruz. 65 yaş üstü vatandaş sayımız yüzde 11. Bu minvalde büyüklerimizin de sosyal alanlarını güçlendirecek, onların güzel zaman geçirebileceği alan gündüzlü merkezleri de çoğaltmamız şart. Bu kapsamda Bizim Çınarlar Merkezi'mizde Başakşehir'e güzel hizmetler sunmaya devam edecek. Bu tür programların, bu tür merkezlerin, tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması, yaşlılarımızın her daim yaşam becerilerini kuvvetlendirebileceği, sosyalleşebileceği merkezlerin çoğalmasını biz yürekten destekliyoruz. Bu güzel programlarla beraber mutlu şehir Başakşehir'e yakışır şekilde büyüklerin, küçüklerin, ailelerin güzel zaman geçirebileceği mekanların çoğalmasını ben yürekten diliyorum" şeklinde konuştu.