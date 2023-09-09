Başakşehir Bahçeşehir'de Su Borusu Patladı

Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan park içerisinde sabaha karşı su borusu patladı. İSKİ'ye yapılan ihbarlara rağmen 12 saatten fazla süredir suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar yol üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi. Park içerisinde boşa akan yüzlerce su adeta göle döndü. Yürüyen vatandaşlar ise suların üstünden atlamaya çalıştı. Öte yandan baraj sularının azaldığı dönemde hasara uzun bir süre müdahale edilmemesi ise tepkilere yol açtı.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ 'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4 den beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şuan da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki Barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak" dedi. - İSTANBUL