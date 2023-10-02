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Bartın ve Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu

Bartın ve Sakarya'da yaşanan sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bartın'da su birikintileri oluşurken, Sakarya'da ise sürücüler ve yayalar zorluk yaşadı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.