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Bartın Irmağı Taştı, Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Yaşam Haberleri

Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı taşmaya başladı. Belediye ekipleri, vatandaşları tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Bartın Yaşam Haberler

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