Haberler

Bartın Irmağı'nda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Su Samuru Görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Irmağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bir tekne sahibi tarafından görüntülendi. Su samuru, tekneye çıkarak yiyecek aradıktan sonra tekrar suya dalarak kayboldu.

BARTIN Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Orduyeri mevkisindeki ırmakta, bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda kenarda bağlı olan tekneye çıktı. Teknede bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra suya atladı. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalıp kayboldu.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda