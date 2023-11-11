Bartın'da Şiddetli Rüzgar Yolları ve Kaldırımları Çöplüğe Çevirdi

Bartın'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, yolları ve kaldırımları çöplüğe çevirdi. Rüzgarın etkisiyle çöp kutularındaki poşet ve yapraklar uçarak etrafa savruldu. Araçların geçtiği yol ve yayaların yürüdüğü kaldırımlar adeta çöplüğe döndü.

Bartın'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, yolları ve kaldırımları çöplüğe çevirdi.

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte rüzgar etkili oldu. Kısa bir süre devam eden rüzgar, şehir merkezindeki Kemerköprü mevkisinde çöp kutularındaki poşet ve yaprakları uçurarak, etrafa savurdu. Araçların geçtiği yol ve yayaların yürüdüğü kaldırımlar adeta çöplüğe dönüştü.

Bir kaç dakika etkili olan fırtına ile yağış, kısa bir süre sonra şiddetini azalttı. Şehirdeki sağanak yağış ise devam ediyor. - BARTIN