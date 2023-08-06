Bartın'da Şelalede Dalış Yapan Kişi Çamura Saplanarak Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Yeşilkaya köyünde bulunan Gergece Şelalesi'nde dalış yapan Mustafa Eyidoğan çamura saplanarak boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da Gergece Şelalesi'nde dalış yaptığı gölette çamura saplanan kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilkaya köyü sınırlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu serinlemek için şelaleye giden Mustafa Eyidoğan (30) gölete dalış yaptı. Dalış sonrası zemindeki çamura saplanan Eyidoğan'ın arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Şelale göletine dalan dalgıç ekipleri Eyidoğan'ın cansız bedenine ulaştı. Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN