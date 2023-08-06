Bartın'da Şelale Göletinde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından bulunamayan Eyidoğan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çamura saplanmış halde bulundu.