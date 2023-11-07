Bartın'da Ormanda Ağaç Keserken Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Yaşam Haberleri
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda ağaç kesen bir kişi, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bartın'da ormanda ağaç kesen bir kişi, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Uluköy köyünde ormanda kesim yapan H.K. isimli şahıs, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hafif yaralandığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam