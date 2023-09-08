Bartın'da meydana gelen 3.9'luk deprem kamerada

BARTIN - Bartın'da bu sabah meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sabah saat 05.03 sıralarında meydana gelen deprem, Bartın il merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Kastamonu'nun bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine yaşanan sarsıntının sesi de yansıdı. Sarsıntı anında kameranın sallanarak, görüntü açısının değiştiği de görüntülerde yansıdı.

Deprem nedeniyle herhangi bir zararın olmadığı öğrenildi.