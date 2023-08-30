Bartın'da Irmakta Sürüklenen İnek Kurtarıldı
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Bartın'da ırmakta sürüklenen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin durumu iyi olduğu belirtildi.
Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'nda sürüklenen ineği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, botla ineğe yaklaşıp, halat bağladı. Bot ve halatla su kenarına getirilen inek, sudan çıkartıldı. Veteriner hekimin kontrol ettiği ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Yaşam