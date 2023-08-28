Bartın'da Dereye Giren Genç Kız Boğularak Hayatını Kaybetti

BARTIN'da serinlemek için girdiği derede boğulan Rümeysa Zoroğlu (16), toprağa verildi. Nermin Zoroğlu, kızının üzerine gelinlik konan tabutu mezarlığa götürülürken, 'Beni bıraktın gittin kuzum' diye ağladı.

Olay, dün Kozcağız beldesine bağlı Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Rümeysa Zoroğlu, serinlemek için girdiği derede boğuldu. Sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Zoroğlu'nun cenazesi, yaşadıkları Dırazlar köyüne getirildi. Rümeysa'nın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alınmasının ardından öğle namazından önce evin önünde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Nümeysa'nın tabutu mezarlığa götürüldüğü sırada Nermin Zoroğlu, 'Beni bıraktın gittin, kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Rümeysa Zoroğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)